Kakava ateşi 60 bin turisti Edirne'ye çekecek

EDİRNE (AA) - Edirne'ye Hıdırellez-Kakaka şenlikleri kapsamında 5-6 Mayıs'ta 60 bin yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava ve Hıdırellez'in Edirne'nin bayramı olduğunu, bu sene her zamankinden daha fazla ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Hıdırellez'in geçen yıl UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girdiğini hatırlatan Hacıoğlu, böylelikle Hıdırellez'in sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirası olduğunu vurguladı.

Bu sene 5 Mayıs'ta Sarayiçi'nde düzenlenecek Kakava-Hıdırellez kutlamasına yaklaşık 60 bin ziyaretçi beklediklerini aktaran Hacıoğlu, "Bu sene yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Kentimizin de bu yoğunluğa hazır olması benim en büyük beklentim. 6 ay önceden tüm otellerimiz doldu. 5-6 Mayıs tarihlerinde sadece Edirne'de değil, ilçelerdeki oteller bile doldu." dedi.

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Hacıoğlu, Hıdırellez ve Kırkpınar gibi kentin yoğun olarak ziyaretçi aldığı günlerde Edirne'deki esnafa da bazı önerilerde bulundu.