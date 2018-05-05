"Kakava Şenlikleri" at yarışlarında kaza

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Kakava Şenlikleri" kapsamında düzenlenen at yarışlarında attan düşen kişi yaralandı.
Edirne Belediyesi tarafından Edirne Kapalı Cezaevi önündeki boş arazide yarış alanı oluşturuldu. Romanlar yarış öncesi yarış alanında davul-zurna eşliğinde eğlendi.
Yarışlarda 10 at, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine gelebilmek için mücadele etti.
Yarış sırasında attan düşen Ferdi Dalgıçlar yaralandı. Dalgıçlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yarışta, Muhammet Derebeyi'nin "Türbe" isimli atı birinci, Murat Baltadan'ın "Güneşin Kızı" atı ikinci, Cihan Güreş'in bindiği "Yalınalev" adlı at üçüncü oldu.
Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın hediye edilirken, yarışa katılan tüm atlara yem verildi.
Edirne Faytoncular Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Remzi Bentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların her yıl düzenlendiğini belirtti. Kakava at yarışlarının geleneksel bir etkinlik olduğunu aktaran Bentaş, şenliklere gelenlerin at yarışlarına da ilgi gösterdiğini kaydetti.
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