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"Kakava"nın ateşi Edirne'yi hareketlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Baharın gelişini simgeleyen Kavava-Hıdırellez Şenlikleri'ne doğru Edirne'deki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: - "Edirne'deki otellerimizin 3 bin 300 yatak kapasitesi var. Buna pansiyonları da eklersek yaklaşık 4 bin yatak kapasitesine ulaşıyor. Bunların hepsi dolmuş durumda. Zaten otellerimiz 6 ay öncesinde yüzde yüz doluluk oranına ulaştı"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 5-6 Mayıs'ta kutlanacak Uluslararası Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesi kentteki otellerde ve işletmelerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Devasa "Kakava Ateşi"nin yanışını yerinde takip etmek ve doyasıya eğlenceye ortak olmak isteyen yerli ve yabancı misafirler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Kentteki otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, ziyaretçiler yer bulmak için çevre il ve ilçelere yönelmeye başladı.

Şenliklere kısa bir süre kala kent ekonomisi canlanırken, durağan geçen kış sezonunun ardından esnafın yüzü güldü.

- 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlikler kapsamında kente 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin kenti hareketlendirdiğine dikkati çeken Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'deki otellerimizin 3 bin 300 yatak kapasitesi var. Buna pansiyonları da eklersek yaklaşık 4 bin yatak kapasitesine ulaşıyor. Bunların hepsi dolmuş durumda. Zaten otellerimiz 6 ay öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Şenliklerin hafta sonuna denk gelmesi, Hıdırellez'in de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunması dolayısıyla Edirne'ye en az 50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bunların önemli bir bölümünün Balkan ülkelerinden gelmesini bekliyoruz. Sarayiçi Ören Yeri çalışmasının şenliklere bir etkisi olmayacak. Orada çalışma yapan firmayla gerekli görüşmeler yapıldı. Şenliklerin en iyi şekilde kutlanması ve ritüellerin yerine getirilmesi için gerekli hazırlıklar yapılacak. Sektörün gözü aydın. Edirne turizm açısından çok güzel günler geçirecek."

- "Sadece ciğer için bile gelinir"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise kentin turizm potansiyelinin gün geçtikçe büyüdüğünü belirtti.

Kakava'nın bereketiyle geldiğini vurgulayan Dinar, "Edirneli esnaf Kakava'ya hazır. Bizim rezervasyonlarımız 1 yıl öncesinden yapıldı. Geçen yıl 5 Mayıs'ta insanlar yemeğini yerken 1 yıl öncesinde rezervasyonlarını yaptırdı. Edirne'deki oteller doldu. Aldığımız bilgilere göre misafirler çevre ilçeler, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yer ayırtmaya başladı. Edirne eski bir payitaht kenti. Edirne gezilmesi görülmesi gereken bir şehir. Tarih, sanat, kültür ve gastronomi var. Bir tava ciğer yemek için dahi Edirne'ye gelinebilir." diye konuştu.

- "Herkesi Edirne'ye bekliyoruz"

Kentteki bir bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise Uluslararası Kakava-Hıdırellez Şenlikleri öncesi rezervasyonların aylar öncesinden dolduğunu ifade etti.

Otelciler olarak ilgiden memnun olduklarını aktaran Bulut, "Edirne turizmi havaların ısınması ve festivallerimize doğru hareketlenmeye başladı. Kakava, her yıl olduğu gibi yine otellerin rezervasyonlarının 4-5 ay önceden dolmasını sağladı. Edirne turizmi her geçen gün ivme kazanarak büyüyor. Kent turizminin büyümesi için tüm paydaşlar üzerine düşeni yapıyor. Sultanlar şehri, şehirler sultanı Edirne'mize herkesi bekliyoruz." dedi.

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