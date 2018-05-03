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Kalaycılığı yaşatmak için Türkiye'yi dolaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:29 | Son Güncelleme

Artvinli kalaycı Tökgöz, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşarak kalaycılık yapıyor - Tokgöz: "Kalaycılık bir zamanların gözde mesleğiydi ama artık talep yok. Bu nedenle 'kapı teslimi' hizmet yapıyorum. Türkiye'de hemen hemen her ile gittim. Hizmeti ayağa götürüp, bu mesleği yaşatmak istiyorum"

Artvinli kalaycı Yaşar Tokgöz, unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşıp vatandaşın ayağına hizmet götürüyor.

Türkiye'de illerin tamamına gidip kap kalaylama işlemini yerinde yapmaya çalışan 60 yaşındaki kalaycı ustası Tokgöz, Ardahan'da da açık havada tezgahını kurdu.

Kura Nehri kıyısındaki bir lokantanın bahçesinde tezgah açan Yaşar Tokgöz, vatandaşların kaplarını kalaylama başladı.

Tokgöz, gazetecilere, kalaycılık mesleğinin kaybolmaya başladığını belirterek, söz konusu mesleği yaşatmak ve para kazanmak istediğini söyledi.

Yaşar Tokgöz, alüminyum ve çelik kapların çıkmasıyla kalaycılığın unutulmaya yüz tuttuğunu, bu nedenle vatandaşın ayağına hizmet götürmeye başladığını ifade ederek, "Kalaycılık bir zamanların gözde mesleğiydi ama artık talep yok. Bu nedenle 'kapı teslimi' hizmet yapıyorum. Türkiye'de hemen her ile gittim. Hizmeti ayağa götürüp, bu mesleği yaşatmak istiyorum. Bu şekilde vatandaşın da kalay yaptırma maliyetini düşürüyorum." dedi.

Tokgöz, 42 yıldır kalaycılık yaptığını dile getirerek, bakır kapları kalaylayıp, körükteki güçlü ateşte ısıtarak makineli fırça ile parlattığını söyledi.

Kalaycılığa talebin her geçen gün azaldığını anlatan Yaşar Tokgöz, yılda genellikle 3 ay çalışabildiklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kalaycılık Yaşar Tokgöz

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