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Kalaycılıkla geçen bir ömür

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Bakır kapların pasını, kirini, tozunu ve tortusunu 70 yılı aşkın süredir harlı ateşte kumlama yapıp pudralayarak temizleyen kalaycı Bekir Aktaş, iş azlığına rağmen sokak sokak gezerek mesleğini sürdürüyor - Aktaş: - "Hiçbir kapta bakır kapta pişen yemeğin tadı, lezzeti yoktur. Alüminyum, çelik bunlar yaramaz. En iyisi bakırdır, bakır kaptan şaşmayın"

TEKİRDAĞ (AA) - ALPER ERAL - Bakır kapların pasını, kirini, tozunu ve tortusunu 70 yılı aşkın süredir harlı ateşte kumlama yapıp pudralayarak temizleyen 78 yaşındaki kalaycı ustası Bekir Aktaş, iş azlığına rağmen sokak sokak gezerek mesleğini sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çocukken kalaycılığa başlayan Aktaş, mesleğini 70 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

İş azlığına rağmen ekmek parasını çıkarmak için dükkanından çıkıp mahalle ve köylere giden, sokak sokak gezerek mesleğini sürdüren Aktaş, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Aktaş'a zaman zaman oğlu Kenan Aktaş yardım ediyor.

Kalaycı Bekir Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çelik, teflon ve alüminyum tencerelerin, kapların piyasaya çıkmasıyla birlikte bakıra ilginin azaldığını, bunun da kalaycılık mesleğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kalaycılığın beceri isteyen meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Aktaş, bölgede kendisi dışında bu işi yapan kalmadığını, yılların mesleği olan kalaycılığın bölgedeki son temsilcisi olduğunu kaydetti.

- "En iyisi bakırdır, bakır kaptan şaşmayın"

Aktaş, sağlıklı ve lezzetli yemekler pişmesi dolayısıyla hala bakır kap kullanan müşterilerinin olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir kapta bakır kapta pişen yemeğin tadı, lezzeti yoktur. Alüminyum, çelik bunlar yaramaz. En iyisi bakırdır, bakır kaptan şaşmayın." diye konuştu.

İşini büyük bir özveriye yaptığının altını çizen Aktaş, "6 yaşından beri bu işi yapıyorum. İşçiliğim
temizdir, hile hurda yoktur." dedi.

Aktaş, kendine getirilen bakır kabı önce temizlediğini, ardından kumladığını ifade ederek, yamuk olan yerlerin düzlenmesi, pudralama ve son temizlikle kalaylama işlemini bitirdiğini aktardı.

Evindeki bakır kaplara kalay yaptıran Ayten Çekiç, "Bakır tencerede
yemeğimiz daha güzel olur. Kalaylanmış kapta yemekler daha güzel ve daha tatlı
olur." dedi.

- "Bakır kapların yılda bir kez kalaylaması lazım"

Evindeki kapları Bekir Aktaş'a kalaylattıran İsmet Çekiç de şunları söyledi:

"Evlerimizde bulunan bakır
kapların senede bir sefer kalaylanması lazım. Bu meslek de yok olmaya yüz tutmuş. Bekir amca mesleğin tek temsilcisi kaldı. Ondan başka bu işi yapan da yok. Meslek artık bitmiş. Evlerdeki kaplarımızın yılda bir kez kalaylanması
lazım. Çelik tenceredir, bilmem nedir. Bunların
tadı bakır kabın da yapılan yemeğin tadına benzemez."

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
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Anahtar Kelimeler:
Bekir Aktaş Kalaycı Malkara

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