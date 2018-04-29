KUDÜS (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Bizim için son derece önemli ortaklarsınız. Kalbimde özel bir yeriniz var." ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, başkent Telaviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indiği ve daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede Pompeo'nun, Netanyahu'ya "Siz bizim için son derece önemli ortaklarsınız. Kalbimde özel bir yeriniz var." dediği, Netanyahu'nun ise yeni görevi dolayısıyla Pompeo'yu tebrik ettiği aktarıldı.
Suudi Arabistan'dan, İsrail'e gelen Pompeo'nun, bugün Ürdün'e geçmesi bekleniyor.
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