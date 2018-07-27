Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Bedelli askerlik ile ilgili düzenleme sonrası sosyal medyada sağlık sorunları sebebiyle komutanı tarafından 'askerlik yapamazsın' denilen asker gözyaşlarına boğulduğu görüntüler paylaşım rekoru kırdı.

"GEREKİRSE BANA EN GEREKSİZ İŞLERİ VERİN"

Komutanın, 'Doktor sana askerlik yapamaz raporu vermiş. Burada sana bir şey olsa, o doktoru kim kurtaracak?' sözlerine, "Kimse kurtaramaz komutanım ama ben askerlik yapmak istiyorum. Gerekirse bana burada en gereksiz işleri verin" şeklinde cevap veren asker bir anda gözyaşlarını tutamadı.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

