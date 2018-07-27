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Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik düzenlemesinin ardından sosyal medyada yayılan bir askerin görüntüsü dikkat çekti. Askere giden, ancak daha sonra kalbinde problem olduğu gerekçesiyle "Askerlik yapamaz" raporu verilen asker gözyaşlarına boğuldu. Mehmetçiğin videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Bedelli askerlik ile ilgili düzenleme sonrası sosyal medyada sağlık sorunları sebebiyle komutanı tarafından 'askerlik yapamazsın' denilen asker gözyaşlarına boğulduğu görüntüler paylaşım rekoru kırdı.

"GEREKİRSE BANA EN GEREKSİZ İŞLERİ VERİN"

Komutanın, 'Doktor sana askerlik yapamaz raporu vermiş. Burada sana bir şey olsa, o doktoru kim kurtaracak?' sözlerine, "Kimse kurtaramaz komutanım ama ben askerlik yapmak istiyorum. Gerekirse bana burada en gereksiz işleri verin" şeklinde cevap veren asker bir anda gözyaşlarını tutamadı.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun,gece gündüz bedelli yapmayı düşünen eşşekler izlesin ders asın ..
Bedelli diye yalvaran arkadaşlar izlesinde belki biraz ilham alırlar...
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