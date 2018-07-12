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Kalbinin delik olduğunu 80 yıl sonra öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Malatya'da yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalbinde delik olduğu anlaşılan 80 yaşındaki hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu

Malatya'da yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalbinde delik olduğu anlaşılan 80 yaşındaki hasta, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 yaşındaki Hasan Örnek, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Örnek'in tetkiklerinde kalbinde doğuştan gelen 1,8 santimetre büyüklüğünde delik olduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan Örnek, kapalı yöntemle geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İzzet Tandoğan, hastanın kendilerine başvurduğunda bir anormallik saptadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kalbin içerisindeki delik, normalde anne karnındayken olabilen fakat doğuma kadar kapanan bir deliktir. Normal şartlarda biz böyle hastalarla karşılaşıyoruz ama 10 ya da 20’li yaşlara kadar karşılaşıyoruz. O yaşlara kadar bu hastalar tedavi edilmemişse kalp yetmezliği başlıyor. Hastamızın 80 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşaması bir hayli ilginç. Biz, 80 yaşındaki bir hastamıza ilk defa bu işlemi uyguladık. Çünkü ilk defa 80 yaşında ve kalbi bir delik hasta gördük. Başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına kavuştu."

Operasyonla sağlığına kavuşan Hasan Örnek, "Ameliyattan sonra iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Hasan Örnek kalbi delik Malatya

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