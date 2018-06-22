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Kalçası çıkan kediye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek kalçası çıkan 9 aylık 'Gece' isimli kedi, Sivas'ta ameliyat edildi.

Kalçası çıkan kediye operasyon

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ANKARA'da 3'üncü kattaki evin balkonundan düşerek kalçası çıkan 9 aylık 'Gece' isimli kedi, Sivas'ta ameliyat edildi. Kedinin kısa zamanda yürümeye başlayacağı belirtildi.
Ankara'da yaşayan Gamze Taşçıoğlu'nun 9 aylık siyam kedisi 'Gece', 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Taşçıoğlu'nın komşuları tarafından bulunan kediye Ankara'da götürüldüğü klinikte ilk müdahale yapıldı. Kalçası çıkan kedi, sahibi tarafından 450 kilometrelik yolculuğun ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen tarafından muayene edilen 'Gece'nin ilk önce röntgeni çekildi. Daha sonra yapılan hazırlıkların ardından kedi ameliyat edildi.
Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen, 'Gece'nin düşme sonucu kalçasının çıktığını belirterek, "Ankara'da ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra internet üzerinden araştırmalar sonucu Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne, bizlere ulaşıldı. Operasyon için bugün sabaha karşı yola çıkıp Sivas'a geldiler. Biz ön muayenesini yaptık. Daha sonrasında operasyona aldık. Kalça eklemi çıkmıştı. Başarılı bir operasyonla kediyi hasta sahibine teslim edeceğiz. 10 günlük bir süreç var. En azından oraya uyguladığımız dikişleri alabildiğimiz için derinin kaynamasını bekleyeceğiz. Ancak çok kısa bir sürede iyileşecek. Yürümeye başlayacak. Onuncu günden itibaren ayağını aksayarak da olsa kullanacak. Üzerinden zaman geçtikçe de eski sağlığına kavuşacak" dedi.
Kedinin sahibi Gamze Taşçıoğlu ise "Gece, yaklaşık 9 aylık oldukça yaramaz kedi ve 2 gün önce sabah balkon camından 3'üncü kattan düştü. Komşularımız buldu. Hemen bir kliniğe götürmüşler. Bir kalça çıkığı mevcut, sıkıntılı olduğunu düşündük. Orada kimseye güvenemedik. Sosyal medyadan başarılarını duyduğumuz referans olarak aldığımız İlker Bey ile iletişime geçtik" diye konuştu.

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Kalçası çıkan kediye operasyonKalçası çıkan kediye operasyonKalçası çıkan kediye operasyonKalçası çıkan kediye operasyon

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