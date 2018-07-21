 KALDIRIMA GÖMÜLEN TARİH

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

Üsküdar'da bulunan 164 yıllık çeşme, kaldırım çalışmaları sırasında yok sayılınca bir bölümü zemin altında kaldı.

Üsküdar Çengelköy'debulunan "Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi" diğer adıyla " "Lahanacılar Çeşmesi" Osmanlı Dönemi'nin iki rakip takımından Lahanacılar'a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Baş kısmı lahana şeklinde olan çeşme günümüze kadar geldi ancak zamanla kaldırımın altında kalarak çeşme özelliğini yitirdi. Üzerinden yazıları da silinen çeşme bakımsızlık nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya.

İKİ RAKİP TAKIM: LAHANACILAR VE BAMYACILAR

Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde III. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdılar. Bu anıtlardan biri de Çengelköy'de yer alan Lahanacılar Çeşmesi.

Tarihçi ve Rehber Hüsam Süleymangil , Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi adıyla Çengelköy'de aynı isimde 2 tane çeşme olduğunu söyledi. Süleymangil , " Bu bir tanesi ve 'Lahanacılar Çeşmesi' ya da 'Lahana Başlı Çeşme' diye biliniyor. 1854'te Kavasbaşı Ahmet Ağa tarafından yapılmış. 'Kavas' bir çeşit özel güvenlik demek. Onların başı olana da 'Kavasbaşı' ya da 'Serkavas' deniliyor" dedi.