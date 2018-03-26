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Kaldırımda yürürken balkondan başına mermer düşen eski futbolcu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Trabzon'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçaları başına isabet eden eski futbolcu Yaşar Yıldırım (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon'da kaldırımda yürüdüğü sırada tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçaları başına isabet eden eski futbolcu Yaşar Yıldırım (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları aşağıya düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o esnada kaldırımda yürüyen geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım'ın başına isabet etti. Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek tadilatta olan apartman dairesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yıldırım, Trabzon'un köklü kulüplerinden İdman Ocağı'ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik yaptı. Kaleci antrenörlüğüne başladıktan sonra Trabzonsporda 6 sezon görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok takım ile en son Adanaspor'da kaleci antrönörlüğü görevlerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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