Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla görevden alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, bağımsız Belediye Başkanı Erkan Hayla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Hayla'ya, görevinden alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığının kararıyla görevden alınan Hayla, belediyedeki özel eşyalarını topladı.
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