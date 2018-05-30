Kale Belediye Başkanı Hayla'nın görevden alınması

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın yerine Belediye Meclis Üyesi M. Salih Sağınç, AK Parti'nin başkan adayı olarak belirlendi.

Kale'de AK Parti'den seçildikten sonra geçen yıl partisinden ihraç edilen bağımsız belediye başkanı Hayla'nın İçişleri Bakanlığı tarafından cuma günü görevden alınması üzerine AK Parti'de yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrası Sağınç, AK Parti'nin başkan adayı oldu.

AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın takdirleri ile Kale Belediye Meclis Üyemiz M. Salih Sağınç, belediye başkan adayımızdır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Kale Belediye Meclisinin 1 Haziran'da toplanarak yeni başkanı seçmesi bekleniyor.

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla, geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

