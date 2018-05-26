Kale Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Hayla'ya, görevinden alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınan Hayla, belediyedeki özel eşyalarını topladı.
DHA'nın aktardığına göre; Hayla, 2017 Haziran'ından bu yana bağımsız olarak görevine devam ediyordu.
Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, "Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım" dedi.
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