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Kale Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 08:57 | Son Güncelleme

Denizli'nin Kale ilçesinde, bağımsız Belediye Başkanı Erkan Hayla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Kale Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Hayla'ya, görevinden alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınan Hayla, belediyedeki özel eşyalarını topladı.

DHA'nın aktardığına göre; Hayla, 2017 Haziran'ından bu yana bağımsız olarak görevine devam ediyordu.

Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, "Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tek adam rejimi. bir düdük yat bir düdük kalk. Dikdatörlük yani.
ŞEHİTLERİ KATİLLERE SATMADI,MİLLETİN MALINI YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKMEDİ,İLÇENİN BAĞIŞLARINA OĞLANIN VAKFINA YAPTIRTMADI İSEN ELBETTE ALINIRSIN.
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