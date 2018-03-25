ÇANAKKALE (AA) - "Kale Çanakkale Bisiklet Festivali"nin son etabı "Şehitlere Saygı"ya yaklaşık 5 bin bisikletli katılıyor.

Kale Grubu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve GTP Turizm'in katkılarıyla düzenlenen festival için sabah saatlerinde feribotla Eceabat ilçesindeki start noktasına gelen sporcular, son hazırlıklarını tamamladı.

Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş'ın katıldığı törende, başlangıç düdüğünün çalmasıyla Şehitlere Saygı etabı başladı.

Bu turda bisikletçiler, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan kahraman Mehmetçikler için 56 kilometre pedal çevirecek.

Kilitbahir köyünden geçip Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Kavşağı, Bakı Terası, Yarbay Hasan Bey Şehitliği ve Şehitler Abidesi'ne ulaşacak sporcular dönüş güzergahında da aynı yolu kullanacak.

Etabın tamamlanmasının ardından bisikletlilere Namazgah Tabyası önünde düzenlenecek törenle katılım madalyası ve belgeleri takdim edilecek.