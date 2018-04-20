Kale-ÇOMÜ İşbirliğiyle Yapılan Eğitim Programının sertifika töreni gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kale Grubu işbirliğince düzenlenen ’Taramalı Elektron Mikroskobu ve Kimyasal Analiz’ eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ÇOBİLTUM) gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bulut, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hidayet Işık ile Kale Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Faruk Yılmam, Kale Akademi’den Sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi Fatmanur Çakır Uzan ve ArGe Merkezi Laboratuvarlar Müdürü Yıldız Yıldırım katıldı.

Eğitim süreçlerinin farklı formatlarda tekrarlanarak devam edileceğini belirten ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, “Programa üniversitemiz akademisyeni, ÇOBİLTUM personeli ve Kale grubu personeli olmak üzere toplam 40 kişi katıldı. Eğitimi Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Servet Turan verdi, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Programın düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ise,“Katılımcıları tebrik ediyorum. 3 ay kadar önce Kale Ar Ge ile işbirliği konusunda görüşmelere başladık. Böylece Kamu Üniversite Sanayi işbirliğinin güzel bir örneği ortaya çıktı. Kale Grubu Çanakkale için üniversitemiz için önemli bir şans. Birlikte çalışmak isteğimizi, işbirliği konusunda daha somut adımlar atmak istediğimizi ilettik. Bunun ilk somut çıktısını bugün gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Tören, sertifika dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.