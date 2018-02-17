Kale surlarındaki intihar girişimcisine 'Atla' dediler

Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar "Atla" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
DHA
Hatay'a saldırı: 2 asker yaralandı
Türk sahil güvenlik botu ve Yunan botunun çarpıştığı o anlar kamerada
Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası
Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum