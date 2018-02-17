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Kale surlarındaki intihar girişimcisine 'Atla' dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkarak intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi.

Kale surlarındaki intihar girişimcisine 'Atla' dediler

Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar "Atla" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kale surları Kayseri

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