HABER

Kalebodur'dan Stromboli serisi

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:33 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Hem ev hem de ofis için ideal kullanım alanı sağlayan seri, dona dayanıklı özelliği sayesinde otel ve alışveriş merkezi gibi dış cephe ve dış mekanlarda da kullanılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Kalebodur'unhem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen Stromboli serisi satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, naturel kaya yüzeyi ve yarı parlak "40x80", "60x60", "60x120", "80x80" ve "80x160" santim fullbody porselen olarak üretilen Stromboli serisi; beyaz, bej, gri, gümüş, antrasit ve kahve gibi renk alternatifleriyle sakin, dinlendirici ve sade bir görünüm sunuyor.

Hem ev hem de ofis için ideal kullanım alanı sağlayan seri, dona dayanıklı özelliği sayesinde otel ve alışveriş merkezi gibi dış cephe ve dış mekanlarda da kullanılabiliyor.

Stromboli'nin sadeliği, Gorbon'un Kaleseramik için özel olarak ürettiği Bursa ve Göl serileri ile tamamlanabiliyor. Türkiye seramik sektöründeki iki köklü markanın iş birliği sonucu, Gorbon ürünleri artık Kaleseramik'in markaları "Çanakkale Seramik", "Kalebodur", "Kale Banyo", "Edilcuoghi" ve "Edilgres" ürünleri ile birlikte Kale mağazalarında tüketici ve profesyonellerle buluşuyor.

Gorbon'un, Kaleseramik için özel üretimle hayata geçirdiği Bursa ve Göl serileri haricinde Işın, Anadolu, Piramit, Akdeniz, koleksiyonlarından oluşan serileri de bulunuyor. Seriler, 6farklı form ve 11 parlak renk tonunda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Dolar ne kadar oldu? (16 Ocak dolar fiyatları)

Dolar ne kadar oldu? (16 Ocak dolar fiyatları)

Diğer Haberler
Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!

Afrin operasyonu başlıyor mu? Sınırda tanklar konuşlandırıldı!

SGK'ya sinirlendi! Çıplak eylem yaptı

SGK'ya sinirlendi! Çıplak eylem yaptı

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.