Kalebodur'dan Stromboli serisi

İSTANBUL (AA) - Kalebodur'unhem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilen Stromboli serisi satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, naturel kaya yüzeyi ve yarı parlak "40x80", "60x60", "60x120", "80x80" ve "80x160" santim fullbody porselen olarak üretilen Stromboli serisi; beyaz, bej, gri, gümüş, antrasit ve kahve gibi renk alternatifleriyle sakin, dinlendirici ve sade bir görünüm sunuyor.

Hem ev hem de ofis için ideal kullanım alanı sağlayan seri, dona dayanıklı özelliği sayesinde otel ve alışveriş merkezi gibi dış cephe ve dış mekanlarda da kullanılabiliyor.

Stromboli'nin sadeliği, Gorbon'un Kaleseramik için özel olarak ürettiği Bursa ve Göl serileri ile tamamlanabiliyor. Türkiye seramik sektöründeki iki köklü markanın iş birliği sonucu, Gorbon ürünleri artık Kaleseramik'in markaları "Çanakkale Seramik", "Kalebodur", "Kale Banyo", "Edilcuoghi" ve "Edilgres" ürünleri ile birlikte Kale mağazalarında tüketici ve profesyonellerle buluşuyor.

Gorbon'un, Kaleseramik için özel üretimle hayata geçirdiği Bursa ve Göl serileri haricinde Işın, Anadolu, Piramit, Akdeniz, koleksiyonlarından oluşan serileri de bulunuyor. Seriler, 6farklı form ve 11 parlak renk tonunda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

(AA)