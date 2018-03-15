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Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tarihi Urfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için poz veren 38 yaşındaki Halil Dağ, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dağ, kurtarılamadı. Halil Dağ’ın talihsiz ölümünün ardından sosyal medya paylaşımlarından etkilenen bir kızı intiharı düşündü, diğeri aynı yerde 5 metreden düştü. Abla A. sosyal medyayı eleştirerek ''Babam öldü, herkes gırgır geçiyordu" dedi.

Halil Dağ 38 yaşında, 8 çocuk sahibiydi. 1 Ocak tarihinde, doğum gününde Urfa Kalesi’nden atladığı sırada 2 minarenin arasında poz vermek isterken 26 metrelik uçurumdan düşüp hayatını kaybetti. Kazanın ardından; Dağ’ın kızlarından 16 yaşındaki S. ile ablası A., olaydan aylar sonra Urfa Kalesi’ne gitti. Abla A. “Intihar etmek istedim” dedi, S. ise kaleye tırmanırken, yükseklik korkusu olduğundan gözünü kapattığı sırada kendini 5 metrelik yükseklikten aşağıda buldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, sosyal medyadaki alaycı ifadeler Dağ ailesini rahatsız etti. Eşinin şok ölümüyle birlikte 450 bin TL’lik ev borcuyla karşıya karşıya kaldıklarını, sosyal medyadaki yorumlara da ölüm acısı kadar üzüldüklerini söyleyen anne K. Dağ, “Kalede önlem alınsın” dedi.

"VİDEOSUNU ÇEKEN ARKADAŞI BORCUNU İSTEDİ"

Anne, eşinin ölümünden sonra borçluların kapıya dayanmasına da isyan etti:

"Kaleye çıktığı iki arkadaşıyla çok yakındı. Halil’in videosunu çeken arkadaşı, taziyenin ikinci günü evimize gelip 35 bin liralık borcunu istedi. 3 aydır ev kredimizi ödeyemedik"

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"KIZLARIM İZLEDİKÇE ÇIĞLIK ATIYORLAR"

K. Dağ, olay gününü ise şöyle anlattı:

“Eşimin doğum günüydü, un helvasını çok severdi. Akşam sürpriz yapacaktık. Arkadaşları kaleye çağırmış. 2 minarenin arasında atladığı sırada fotoğrafı olsun istemiş. Kızlarım izledikçe çığlık atıyorlar, şimdi içlerine kapandılar.”

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aileye psikolojik desteğin yanı sıra çocukların servis ücretlerini karşılayacakları sözünü verdi. Ekinci, olay yerindeki güvenlik önlemleri ihmali iddiasıyla ilgili ise kurul kararları olmadan değişiklik yapılamadığını söyledi.

''O YORUMLARIN HEPSİNE CEVAP YAZDIM''

Sağlık lisesi mezunu 19 yaşındaki A. Dağ, sosyal medyadaki yorumlar sonrası kardeşleri ve kendisinin içlerine kapandıklarını anlattı: “Taziyenin ikinci günü babamın düştüğü yere gittim. Kaleye çıkmadım ama o düşme anının videosu aklıma geldiğinde bittim, ben de atlamak istedim. Oraya gelen kuzenim sayesinde vazgeçtim. Babamın görüntüleriyle gırgır geçtiler. Düşüncesiz insanların yorumlarına tek tek bakıp mesaj attım. ‘Neden böyle yapıyorsunuz?’ dedim, hiçbirinden cevap gelmedi.”

Geçen hafta babasının öldüğü yerde düşerek yaralanan 16 yaşındaki kızı S. Dağ ise “Bir daha böyle bir şeyi yapmamak konusunda kendime söz veremiyorum. Artık uyuyamıyorum. Telefonumda fotoğrafları ve videosu duruyor. Çok izledim ama artık bakamıyorum” dedi.

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybettiŞanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti
Selfie çekerken hayatını kaybettiSelfie çekerken hayatını kaybetti
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Şanlıurfa urfa kalesi halil dağ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kıza ve çocuklara hukumet ve halk sahıp çıkmalı korumalı
devlet hemen yardım etmeli kızlarınada piskolojik desetek verilmeli Allah kimseye böyle acı şeyler yasatmasın bide dalga geciyolar sosyal medyalarda sizinde basınıza aynı seyler gelebilir..
bende izlemiştim ertesi gününde.hiç bukadar saçma bir ölüm görmedim.neyin resim çekme sevdasıdır bu bilemedim.kime neden özeniyorlar.8 çocuk ve eş yazık değilmi.Allah rahmet etsin
8 çocuk, eş; ne acı bir durum. anlayışsız insanlardan bıktık.
Gerçekten kötü bir durum umarım kısa sürede atlatırsınız.İnsanlarımız dalga geçmeyi çok severler
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