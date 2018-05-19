HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kale’den yüzde 40’a varan indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markaları ile sektöre öncülük eden Kaleseramik, yeni kampanyasıyla yüzde 40’a varan indirim fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markaları ile sektöre öncülük eden Kaleseramik, yeni kampanyasıyla yüzde 40’a varan indirim fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye seramik sektörünün öncü ve lider kuruluşu Kaleseramik, yaşam alanlarında bütünsel çözümler sunan ürünlerini, indirimli fiyatlarla kullanıcıyla buluştururken, kentsel dönüşüm projelerine de özel indirimler sağlıyor.

"Tasarım ve teknolojiyle akıllı çözümler Kale'de" sloganıyla 7 Mayıs’ta başlatılan kampanya, 30 Temmuz 2018’e kadar sürecek. Kampanya kapsamında, her türlü yapıda kullanılabilen yenilikçi seramikler, hayatı kolaylaştıran banyo mobilyaları, hijyenik klozetler, estetik ve işlevsel lavabolar, şık armatürler tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Markalarının sıcaklığını, "aile" kavramıyla ile birleştiren Kale, evlerin en güzel köşelerine dokunan tasarımlar yaratıyor. Tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren Kale’nin koleksiyonları, aynı zamanda kullanıcılara, fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu şık banyolar ve yaşam alanlarını tasarlamaya imkan tanıyor.

Hem tüketici hem sektöre katkı sağladığı gibi ülkenin gelişimi açısından önemli bir süreci kapsayan kentsel dönüşüm konusunda da sektöre katkıda bulunmak isteyen Kaleseramik, bünyesindeki tüm markalarıyla bu sürece destek olmayı hedefliyor.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markalarının geniş ürün yelpazesiyle bütünsel çözümler sunduğu serileri, yüzde 40’a varan indirim fırsatıyla tüm Kale mağazaları ve satış noktalarında alıcılarını bekliyor.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Dr. Yavuz Dizdar: Gerekmedikçe kendinizi kurcalatmayınDr. Yavuz Dizdar: Gerekmedikçe kendinizi kurcalatmayın
8'inci sınıf öğrencisi, Go-kart aracı yaptı8'inci sınıf öğrencisi, Go-kart aracı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
indirim kale

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İlginizi Çekebilir

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.