HABER

Kalehöyük'te Anadolu tarihi için 14 milyon dolar harcandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazı alanındaki Kaman Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde, "Japon Anadolu Arkeoloji Çalışmaları" konferansı düzenlendi - Enstitü Başkanı Dr. Sachihiro Omura: - "Bugüne kadar kazı çalışmaları, eserlerin sergilendiği müze, enstitü ve Japon bahçesi için 14 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı"

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura, Anadolu tarihini araştırmak amacıyla 30 yıldır sürdürdükleri Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazıları ve sonrasındaki çalışmalara 14 milyon dolar harcandığını söyledi.

Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyündeki enstitünün Tahsin Özgüç Salonu'nda düzenlenen "Japon Anadolu Arkeoloji Çalışmaları" konferansında konuşan Omura, tarihçi ve arkeolog olan Prens Mikasa’nın önerisiyle 1986 yılında burada kazı çalışmalarına başladıklarını anlattı.

İlçede 3 ayrı yerde kazı çalışmasının devam ettiğini belirten Omura, Kaman'ın İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortası, dünya tarihinin tam merkezi olduğunu, bunu kendisinin değil, yapılan çalışmaların ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kalehöyük’te en az 10 farklı medeniyet kültürünün izlerine rastladıklarını vurgulayan Omura, şöyle devam etti:

"Burayı bize öneren Prens Mikasa. Prens Mikasa, Japonya’nın 2. Dünya Savaşını neden kaybettiğini merak etmiş, Tokyo Üniversitesinden bir hoca kendisine 'Siz dünya tarihini okumamışsınız. Sadece askeri tarihini okumuşsunuz. Dünya tarihini okurken de en önemli yer Anadolu’dur.' demiş. Bunun üzerine Prens Mikasa 1986 yılında Anadolu’ya gelerek araştırma yapmış. Bana sormuştu, 'ne kadar sürede kazı çalışmalarını tamamlarız' diye, ben de 10 yıl boyunca kazılar yapılacağını bildirmiştim. Sonra bu sürenin yetmeyeceği, 30 yıl boyunca süreceğini söylemiştim ve 30 yıl geçti, halen bitmedi. Prens Mikasa, 2 yıl önce vefat etti ama vefatından önce tekrar konuştuk ve 50 yılda ancak Anadolu tarihinin başlangıcına ulaşabileceğimizi söylemiştim. Anadolu tarihi 70 yılı aşkın sürede ortaya çıkabilir."

Kazılar için Japon Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin büyük destek verdiğini anlatan Omura, "Aslında Japonya'da boş arazi bulmak çok zorken Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize ücretsiz şekilde büyük bir arsa verdi. 1998 yılında 3 milyon dolarlık bir bütçe toplayarak hem Japon hem de Türk hükümlülerinden izin aldık. Çalışmalara başladık ama bu para yetmedi. Bugüne kadar kazı çalışmaları, eserlerin sergilendiği müze, enstitü ve Japon bahçesi için 14 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Buradaki müzenin dışını Japonlar yaptı ama içini de doldurmak lazımdı. Tekrar para istemek zorunda kalacakken Türk hükümeti 1 milyon dolar vererek bunu karşıladı ve tamamen bize bıraktı." diye konuştu.

Kaman’da yapılan kazıların yerli halk içinde bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çeken Omura, "Buraya geldiğimizde eleman bulmakta zorluk çektik ama buranın yerli haklı bizimle beraber çalıştı. 30 yıl bizimle çalışan arkadaşlarımız var. 30'dan fazla kişi buradan emekli oldu. Bizimle çalışan arkadaşlarımız artık o kadar usta oldu ki, Japonya'da doktora yapan öğrenciler onların yanında arkeoloji anlamında bilgisiz kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısıVatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısı
Kriz büyüyor! Bir ülke daha dahil olduKriz büyüyor! Bir ülke daha dahil oldu
Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklamaEge'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dr. Sachihiro Omura kaman Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

İlginizi Çekebilir

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.