"Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Çorum'da açıldı

ÇORUM (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Koleksiyonu’na ait en özel hat ve tezhip eserlerini barındıran "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" ile insanların yalnızca sanatla buluşmasını değil, aynı zamanda estetik ve hayata güzel bakma kaygısını kendi hayatlarına taşıyabilmelerini sağlamayı arzuladıklarını söyledi.

Utku, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, hat sanatını yaşatmak için 20 yıl önce başlattıkları çalışmada önemli başarılar elde ettiklerini anlattı.

İnsanların hat sanatına özendirilmesi amacıyla düzenledikleri yarışmalara ilk yıllarda sadece Türkiye'den katılım olduğunu ancak sonraki yıllarda Batı ülkeleri de dahil dünyanın pek çok yerinden katılım sağlandığını dile getiren Utku, "Albaraka Türk, hat sanatının geliştirilmesi amacıyla 20 yıl önce bir yolculuğa çıktı. Bu çerçevede uluslararası yarışmalar düzenlendi. İlk yarışmalarda sadece Türkler katılmakla birlikte çok kısa bir sürede tüm dünyadan ciddi katılımlar sağlandı. Türkiye'de hat sanatının son 20 yıl içerisinde gelişmesinde bir şekilde tuzumuzun olduğunu düşünüyoruz ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.