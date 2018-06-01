"Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Çorum'da açıldı

ÇORUM (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Koleksiyonu’na ait en özel hat ve tezhip eserlerini barındıran "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" ile insanların yalnızca sanatla buluşmasını değil, aynı zamanda estetik ve hayata güzel bakma kaygısını kendi hayatlarına taşıyabilmelerini sağlamayı arzuladıklarını söyledi.
Utku, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, hat sanatını yaşatmak için 20 yıl önce başlattıkları çalışmada önemli başarılar elde ettiklerini anlattı.
İnsanların hat sanatına özendirilmesi amacıyla düzenledikleri yarışmalara ilk yıllarda sadece Türkiye'den katılım olduğunu ancak sonraki yıllarda Batı ülkeleri de dahil dünyanın pek çok yerinden katılım sağlandığını dile getiren Utku, "Albaraka Türk, hat sanatının geliştirilmesi amacıyla 20 yıl önce bir yolculuğa çıktı. Bu çerçevede uluslararası yarışmalar düzenlendi. İlk yarışmalarda sadece Türkler katılmakla birlikte çok kısa bir sürede tüm dünyadan ciddi katılımlar sağlandı. Türkiye'de hat sanatının son 20 yıl içerisinde gelişmesinde bir şekilde tuzumuzun olduğunu düşünüyoruz ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.
Serginin Türkiye'nin pek çok şehrini dolaştığını, bunun yanı sıra Londra'dan Avusturya'ya, New York'tan Malezya'ya kadar birçok ülke ve başkentte sanatseverlerle buluştuğunu belirten Utku, bu sergi sayesinde gittikleri yerlerde hem Türkiye'yi hem de Türk-İslam sanatlarını en iyi şekilde tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.
Gittikleri her ülkede yoğun ilgi ile karşılaştıklarına işaret eden Utku, şunları kaydetti:
"Sergimiz, Albaraka Türk'ün 20 yıllık emeğinin bazı örneklerini sizlere yansıtıyor. Bu gibi çalışmalarla amacımız reklam ve tanıtım yapmak değil. Bizim arzumuz sergiyi gezenlerin estetik kaygısını, hayata güzel bakma kaygısını kendi hayatlarına taşıyabilmelerini sağlamak. Hasan, Hüseyin ve sergimizin adı olan Hüsn-ü Hat, Arapça'da aynı kökten gelmektedir. Hepsi iyi, aynı zamanda güzellik demektir. Maksadımız o güzelliği yaptığımız işe, iş ve aile ilişkilerimize, toplum ilişkilerimize sürekli yansıtabilmek. O estetiği gündelik hayatımıza sokabilmek. Türkiye'nin çok muazzam potansiyeli var. Bunu diğer ülkelere gittiğimizde çok daha net görüyoruz. Bu potansiyel illaki harekete geçecektir. O potansiyelin önünde duran bütün engelleri, sıkıntıları iyilikle ve güzellikle, empatiyle aşabileceğimize inanıyorum. Bu bakımdan sadece güzel sanatları sergilemek açısından değil, aynı zamanda bu niyetlerimizi de aşılamak açısından bu sergilerin bir vesile olduğunu düşünüyorum."
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu da serginin Çorum'da açılmasından dolayı Utku'ya teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile davetliler katıldı.
Sergi 15 Haziran'a kadar gezilebilecek.
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