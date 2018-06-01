HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Çorum'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Bizim arzumuz sergiyi gezenlerin estetik kaygısını, hayata güzel bakma kaygısını kendi hayatlarına taşıyabilmelerini sağlamak"

ÇORUM (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Koleksiyonu’na ait en özel hat ve tezhip eserlerini barındıran "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" ile insanların yalnızca sanatla buluşmasını değil, aynı zamanda estetik ve hayata güzel bakma kaygısını kendi hayatlarına taşıyabilmelerini sağlamayı arzuladıklarını söyledi.

Utku, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi"nin açılışında yaptığı konuşmada, hat sanatını yaşatmak için 20 yıl önce başlattıkları çalışmada önemli başarılar elde ettiklerini anlattı.

İnsanların hat sanatına özendirilmesi amacıyla düzenledikleri yarışmalara ilk yıllarda sadece Türkiye'den katılım olduğunu ancak sonraki yıllarda Batı ülkeleri de dahil dünyanın pek çok yerinden katılım sağlandığını dile getiren Utku, "Albaraka Türk, hat sanatının geliştirilmesi amacıyla 20 yıl önce bir yolculuğa çıktı. Bu çerçevede uluslararası yarışmalar düzenlendi. İlk yarışmalarda sadece Türkler katılmakla birlikte çok kısa bir sürede tüm dünyadan ciddi katılımlar sağlandı. Türkiye'de hat sanatının son 20 yıl içerisinde gelişmesinde bir şekilde tuzumuzun olduğunu düşünüyoruz ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Serginin Türkiye'nin pek çok şehrini dolaştığını, bunun yanı sıra Londra'dan Avusturya'ya, New York'tan Malezya'ya kadar birçok ülke ve başkentte sanatseverlerle buluştuğunu belirten Utku, bu sergi sayesinde gittikleri yerlerde hem Türkiye'yi hem de Türk-İslam sanatlarını en iyi şekilde tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.

Gittikleri her ülkede yoğun ilgi ile karşılaştıklarına işaret eden Utku, şunları kaydetti:

"Sergimiz, Albaraka Türk'ün 20 yıllık emeğinin bazı örneklerini sizlere yansıtıyor. Bu gibi çalışmalarla amacımız reklam ve tanıtım yapmak değil. Bizim arzumuz sergiyi gezenlerin estetik kaygısını, hayata güzel bakma kaygısını kendi hayatlarına taşıyabilmelerini sağlamak. Hasan, Hüseyin ve sergimizin adı olan Hüsn-ü Hat, Arapça'da aynı kökten gelmektedir. Hepsi iyi, aynı zamanda güzellik demektir. Maksadımız o güzelliği yaptığımız işe, iş ve aile ilişkilerimize, toplum ilişkilerimize sürekli yansıtabilmek. O estetiği gündelik hayatımıza sokabilmek. Türkiye'nin çok muazzam potansiyeli var. Bunu diğer ülkelere gittiğimizde çok daha net görüyoruz. Bu potansiyel illaki harekete geçecektir. O potansiyelin önünde duran bütün engelleri, sıkıntıları iyilikle ve güzellikle, empatiyle aşabileceğimize inanıyorum. Bu bakımdan sadece güzel sanatları sergilemek açısından değil, aynı zamanda bu niyetlerimizi de aşılamak açısından bu sergilerin bir vesile olduğunu düşünüyorum."

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu da serginin Çorum'da açılmasından dolayı Utku'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile davetliler katıldı.

Sergi 15 Haziran'a kadar gezilebilecek.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepkiİYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki
Antalya turizminde mayıs rekoruAntalya turizminde mayıs rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku Çorum "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi"

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

LGS sat kaçta başlayacak saat kaçta bitecek? Sınav duası ve öğrencilere tavsiyeler!

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.