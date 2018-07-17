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Kalenin surlarında mahsur kalan gençleri itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:58 | Son Güncelleme

Çorum Kalesi'nin yaklaşık 8 metrelik surlarında mahsur kalan 4 genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, kalenin surlarında mahsur kalan 4 genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kale Mahallesi'ndeki, metruk evlerin bulunduğu Çorum Kalesi'nin yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki surlarına çıkan 17-20 yaşlarındaki 4 genç, aşağı inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla 4 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan gençler iddia üzerine surlara çıktıklarını sonra da aşağıya inemediklerini dile getirdi.

Gençler daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Çorum Çorum Kalesi itfaiye kurtarma

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