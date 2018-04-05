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Kalın: "Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

Kalın: "Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar."

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