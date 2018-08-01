HABER

Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen yemeğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, VADİP ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder ve Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze katıldı.

Toplantıda, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ile Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Moris Levi de bulunuyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları dün ortak bildiriyle yalanladı.

Azınlık cemaatlerinin bu konuda gösterdiği hassasiyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaştığını belirtmek ve yayımlanan ortak bildiri konusundaki memnuniyeti ifade etmek için bugün azınlık cemaat temsilcileri ile bir araya gelindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından ağırlanan dini cemaat liderleriyle Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak. Toplantıda ayrıca cemaat mensuplarının gündemindeki konular karşılıklı anlayış ve diyalog çerçevesinde ele alınacak.

Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kameradaKüçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada
Malkoç: Çocuk teslimiyle ilgili sıkıntının çalışmaların ardından düzelmesini umuyorumMalkoç: Çocuk teslimiyle ilgili sıkıntının çalışmaların ardından düzelmesini umuyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
azınlık cemaati temsilcileri Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

En Çok Okunan Haberler

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Aşka geldiler! Asena'yı öpücüklere boğdu

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

İlginizi Çekebilir

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Küçük çocuğa cinsel organını gösterdi! Linç girişimi kamerada

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.