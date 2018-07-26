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Kalın: "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 20:32 | Son Güncelleme

Kalın: "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir."


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