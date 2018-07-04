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Kalın: "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kalın: "Meclisteki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır."


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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kabine açıklaması!
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