HABER

Kalın: "Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Kalın: "Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor."


PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!
ABD'li rahip Brunson için yapılan itiraza retABD'li rahip Brunson için yapılan itiraza ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.