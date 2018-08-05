Kalın ve Altun'dan Maduro'ya destek mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ülkesinde uğradığı bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı yayınladı.
Kalın, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Stay strong mi amigo" (Güçlü ol arkadaşım) ifadesini kullandı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yayınladığı mesajda, Maduro'ya yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.
Altun, mesajında "Maduro'ya karşı düzenlenen suikast girişimini kınıyoruz. Türkiye, Venezuela halkı ve demokratik seçilmiş lideriyle beraberdir. Geçmiş olsun Sayın Başkan, geçmiş olsun Venezuela." ifadelerine yer verdi.
Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti.
Venezuela İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.
Devlet Başkanı Maduro'nun, televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.
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