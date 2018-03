Kalite Sempozyumu’nda Tarsus onore edildi

Geçen yıl ekim ayında Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü, Kasım ayında ise Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü alan Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 19. Kamu Kalite Sempozyumu’nda mükemmellik yolculuğunda kazandığı başarılarından dolayı onore edildi.

KalDer Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve KalDer Ankara Şubesi Başkanı Nazmi Karyağdı tarafından takdim

edilen ödül sonrası konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus’un ilklerin yaşandığı örnek şehir olduğunu söyledi. Başkan Can, “Tarsus Belediyesi olarak; dönemin Tarsus Belediye Başkanı, bugünün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın liderliğinde, 2002 yılında kalite çalışmalarına ve 2008 yılında EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaya başladık. EFQM Mükemmellik Modelini uygulamakla, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi, bunun sonucunda paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmayı ve mükemmellik aşamaları tanıma programına katılarak mevcut durumumuzun karşılığı olan ödülleri almayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda; 2013 yılında elde ettiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün ardından, mükemmellik yaklaşımlarımızın ve kaliteli hizmetleri sürdürmek amacıyla 2015 yılında EFQM’e üye olduk. Avrupa Mükemmellik Ödülü Yolculuğunda; 2016 yılında Avrupa Mükemmellikte Finalist Ödülü’ne, 2017 yılında ise Mükemmellik Modelinin “Vatandaşlar için Değer Katma” temel kavramında Başarı Ödülü’ne layık görüldük. Türkiye Mükemmellik Ödülü Yolculuğumuzda ise, 2013 Yılında elde ettiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün ardından üç tam yıl geçtikten sonra başvuru hakkı elde ettiğimiz Süreklilik Ödülü’ne başvuru yaptık ve KalDer’in 26. Kalite Kongresinde “2017 Yılında Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü alan ilk ve tek belediye olduk" dedi.

Mükemmelliğin sonunun olmadığı bilinci ile kalite ve mükemmellik çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Başkan Can, 2018 Yılı Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne de aday olduklarını kaydetti.