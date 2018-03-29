HABER

Kalite Sempozyumu’nda Tarsus onore edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Geçen yıl ekim ayında Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü, Kasım ayında ise Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü alan Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 19.

Kalite Sempozyumu’nda Tarsus onore edildi

Geçen yıl ekim ayında Avrupa Mükemmellikte Başarı Ödülü, Kasım ayında ise Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü alan Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 19. Kamu Kalite Sempozyumu’nda mükemmellik yolculuğunda kazandığı başarılarından dolayı onore edildi.
KalDer Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve KalDer Ankara Şubesi Başkanı Nazmi Karyağdı tarafından takdim
edilen ödül sonrası konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus’un ilklerin yaşandığı örnek şehir olduğunu söyledi. Başkan Can, “Tarsus Belediyesi olarak; dönemin Tarsus Belediye Başkanı, bugünün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın liderliğinde, 2002 yılında kalite çalışmalarına ve 2008 yılında EFQM Mükemmellik Modelini uygulamaya başladık. EFQM Mükemmellik Modelini uygulamakla, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi, bunun sonucunda paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmayı ve mükemmellik aşamaları tanıma programına katılarak mevcut durumumuzun karşılığı olan ödülleri almayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda; 2013 yılında elde ettiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün ardından, mükemmellik yaklaşımlarımızın ve kaliteli hizmetleri sürdürmek amacıyla 2015 yılında EFQM’e üye olduk. Avrupa Mükemmellik Ödülü Yolculuğunda; 2016 yılında Avrupa Mükemmellikte Finalist Ödülü’ne, 2017 yılında ise Mükemmellik Modelinin “Vatandaşlar için Değer Katma” temel kavramında Başarı Ödülü’ne layık görüldük. Türkiye Mükemmellik Ödülü Yolculuğumuzda ise, 2013 Yılında elde ettiğimiz Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün ardından üç tam yıl geçtikten sonra başvuru hakkı elde ettiğimiz Süreklilik Ödülü’ne başvuru yaptık ve KalDer’in 26. Kalite Kongresinde “2017 Yılında Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü alan ilk ve tek belediye olduk" dedi.
Mükemmelliğin sonunun olmadığı bilinci ile kalite ve mükemmellik çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirten Başkan Can, 2018 Yılı Avrupa Mükemmellik Ödülü’ne de aday olduklarını kaydetti.

Kalite Sempozyumu’nda Tarsus onore edildi

Kalite Sempozyumu’nda Tarsus onore edildi

Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldiYaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Çiftlik Bank'ın ikizi ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çiftlik Bank'ın ikizi ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Şans Topu sonuçları 28 Mart: Büyük ikramiye umudu Nisan ayına taşındı!

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

Caner Toygar kimdir? Caner Toygar neden intihar etti? İşte son görüntüleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.