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Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:14 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tahliye tatbikatı yapıldı.Kalkım beldesindeki Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Müdür Yardımcısı Muammer Akman gözetiminde yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tahliye tatbikatı yapıldı.
Kalkım beldesindeki Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Müdür Yardımcısı Muammer Akman gözetiminde yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdi. Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatında 39 personel ve 470 öğrenci hiçbir kargaşaya yer vermeden okulu çok kısa sürede boşalttı. Okulda mahsur kalan yaralı öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile bina pencerelerinden kurtarıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli bir alana toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangının yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterildi.
Yangın ve deprem tahliye tatbikatını İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal ve Kalkım İlk ve Ortaokul Müdürü Aslı Tavşan Halis birlikte izledi.

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

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Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
2 / 7

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
3 / 7

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
4 / 7

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
5 / 7

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
6 / 7

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
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Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı

Kalkım İlk ve Ortaokulu’nda yangın tatbikatı
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