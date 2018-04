Kalkınma Bakanı Elvan:

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında elde edilen başarının tüm dünyanın dikkatini çektiğine işaret eden Elvan, Türk milletinin vatanı ve bayrağı için her türlü fedakarlığı göstermeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için 2023 hedeflerini ortaya koyduğunu dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Millet olarak hep birlikte bu hedeflere odaklandık. Bu hedefleri gerçekleştirme yolunda çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Biz gerçek anlamda 2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak, Türkiye'nin küresel düzeyde bir güç haline gelmesini arzu ediyorsak, Türkiye'nin bir istikrar adası olma konumunu devam ettirmek istiyorsak 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirmeliyiz. Biz bir tarafta terörle mücadele ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını düzenledik ve tüm dünyayı şaşırttık. Ordumuzun, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. 81 milyon bu vatan için bu millet için bu devlet için ve ay yıldızlı al bayrağımız için her türlü fedakarlığı yapabilecek, her türlü riski alabilecek, bu dava uğruna her şeyini feda edebilecek olan bir millet. Çocuklarımız ve geleceğimiz için Türkiye'mizin küresel bir düzeyde güç oluşturması için mutlaka bu çabayı, gayreti göstermek zorundayız."