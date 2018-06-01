Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin'de

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vefat eden emekli Deniz Albay Nurhan Bakkalbaşıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su ile cuma namazını merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kılan Bakan Elvan, 85 yaşında hayatını kaybeden Bakkalbaşıoğlu ile 2 vatandaşın cenaze törenlerine katıldı.
Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Elvan, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
Bakkalbaşığlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Mersin Şehir Mezarlığı'na götürüldü.
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