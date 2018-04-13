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Kalkınma Bakanı Elvan, Nevşehir Külliyesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği işbirliği halinde yapımı devam eden Nevşehir Külliyesini ziyaret ederek, buradaki çalışmalara ilişkin olarak Belediye Başkanı Hasan Ünver’den bilgiler aldı.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve beraberindeki heyeti Nevşehir Külliyesinde, Belediye Başkanı Hasan Ünver karşıladı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği işbirliği halinde yapımı devam eden Nevşehir Külliyesini ziyaret ederek, buradaki çalışmalara ilişkin olarak Belediye Başkanı Hasan Ünver’den bilgiler aldı.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve beraberindeki heyeti Nevşehir Külliyesinde, Belediye Başkanı Hasan Ünver karşıladı. Bakan Elvan ve beraberindeki heyet daha sonra Nevşehir Külliyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ünver, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenen görkemli yapısı içinde toplamda 11 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir caminin de yer aldığı Nevşehir Külliyesi ile ilgili olarak Bakan Elvan’a bilgiler verdi.
Böyle bir yapının Nevşehir’e önemli bir değer katacağını kaydeden Kalkınma Bakanı Elvan, böylesine ihtişamlı bir yapıyı şehre kazandırılmasında emekleri geçen herkese teşekkür etti. Bakan Elvan ve beraberindekiler daha sonra yapımı Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Spor Kondisyon Merkezi, yürüyüş, bisiklet parkuru ve köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

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