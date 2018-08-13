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Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

Amasya'da kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Tolga Dombaycı kalp krizi geçirdi.

Ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Dombaycı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dombaycı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gönderildi.

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Amasya asker hayatını kaybetti kalp krizi

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