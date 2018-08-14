Kalp krizi geçiren askerin cenazesi defnedildi

Amasya'da 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Piyade Er Tolga Dombaycı'nın (20) cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Dombaycı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Kerimler köyü Sağıroğlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.
Dombaycı'nın cenazesi, Zonguldak Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan Dombaycı'nın tabutu başında güçlükle ayakta durduğu görülen kardeşi Taner Dombaycı, "Kardeşimin ölüm haberi üzerine yıkıldık. Daha önce bizim bildiğimiz hiçbir hastalığı yoktu." dedi.
Cenaze törenine, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gökhan İnan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve askeri erkan katıldı.
- Olay
Vatani görevini yaptığı 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında dün kalp krizi geçiren Tolga Dombaycı, ambulans ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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