Kalp krizi geçiren emekli büyükelçi hayatını kaybetti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Türkiye'nin Washington eski Büyükelçisi emekli Nabi Şensoy (73) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, evinde kalp krizi geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri eski büyükelçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şensoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunmuş olan Şensoy, 1990 yılında Türkiye'nin İspanya büyükelçiliği görevini de yaptı.
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