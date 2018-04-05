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Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:07 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda doktor olan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kalp rahatsızlığı olan ve hastane bahçesinde kriz geçiren bir hasta yakınına da ilk müdahaleyi yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Canan Kaftancıoğlu hastane çıkışında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Şu anda sorulacak çok şey var ama zamanı değil. Şu anda en büyük dileğimiz hastaneden bir ölü ve yaralının çıkmamış olması. Bütün hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği söyleniyor. Oldukça geniş çaplı bir yangın var. Yangın sonrasında can kaybı ve herhangi bir yaralı olmadığını teyit ettikten sonra bu daha öncede olan ve şimdi tekrarlanan yangınla ilgili soracaklarımız var. Bir daha olmaması için neler yapılabileceğini sonrasında konuşacağız" dedi.

Öte yandan, doktor olan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kalp rahatsızlığı olan ve hastane bahçesinde kriz geçiren bir hasta yakınına da ilk müdahaleyi yaptı.

İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
Yangından kaçış anı kameradaYangından kaçış anı kamerada
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Anahtar Kelimeler:
CHP Canan Kaftancıoğlu yangın taksim yangını

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