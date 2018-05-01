Kalp krizi geçiren şoförün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren öğrenci servisi şoförünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi'nde, Mevlüt Bayar idaresindeki 42 C 0647 plakalı öğrenci servisi seyir halindeyken bir evin duvarına çarparak durdu.
Kalp krizi geçiren servis şoförü Bayar ve yaralanan 3 öğrenci, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, hafif yaralanan öğrenciler ise taburcu edildi.
Kaza anı, yakınlardaki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde, öğrenci servisinin bir evin duvarına çarparak durması, olayı gören vatandaşların servis şoförü ve öğrencileri araçtan indirerek yardım etmesi yer alıyor.
Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş
1 Mayıs İstanbul'da son durum!
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi
Zengin çocuklarının gösterişli hayatı
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması
İsrail ordusunun en çekici kadın askeri
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum