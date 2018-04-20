HABER

Kalp krizi geçiren yolcu hastaneye halk otobüsüyle götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Yolcunun rahatsızlanması, müdahale edilmesi ve otobüsle hastaneye götürülmesi araçtaki güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'da Büyükşehir Belediyesine bağlı denetimli özel halk otobüsünün şoförleri, rahatsızlanarak baygınlık geçiren bir yolcuya müdahale edip, hastaneye yetiştirdi.

Manavgat ilçesi Yayla ve Kavaklı Mahalleleri arasında çalışan 07 J 2141 plakalı denetimli özel halk otobüsü şoförü Muhammet İnal, yolculardan bir kadının baygınlık geçirdiğini fark etti.

İnal, düşerken kafasını yere çarpan kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahından çıkarak yönünü hastaneye çevirdi.

Daha önce ambulans şoförlüğü yapan Mustafa Güngör de kadına müdahale etmeye başladı.

Kadın, Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manavgat Şehiriçi Sorgun Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Ali Çenesiz, duyarlılıklarından dolayı iki midibüs şoförünün ödüllendirileceğini dile getirdi.

Araçtaki güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcunun rahatsızlanması, müdahale edilmesi ve otobüsle hastaneye götürülmesi yer alıyor.

Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
Başbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyorduBaşbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya halk otobüsü müdahale Rahatsızlanan kadın

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

Amedsporlu futbolcuların fotoğrafını çektiler, başlarına gelmeyen kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.