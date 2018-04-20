Kalp krizi geçirerek ölen öğretim görevlisine hüzünlü veda

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Haydar Gölbaşı için okulunun önünde tören düzenlendi.

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybeden Büro ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gölbaşı (47) için bugün ders verdiği okulun önünde tören düzenlendi. Törene, eşi Prof. Dr. Öznur Gölbaşı, çocukları Berfin ve Deniz Gölbaşı, yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrencileri katıldı. Törende Gölbaşı’nın cübbesi tabutunun üzerine bırakıldı, öğrencileri ve arkadaşları tarafından da tabutun üzerine karanfil konuldu.

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Derya Fatma Biçer, törende yaptığı konuşmada, "Bu gün son mesaisinde ona eşlik ediyoruz. Onu tebessüm ve özlemle hatırlayacağız. Bizler ve öğrencilerimiz açısından çok büyük bir kayıp" dedi. Konuşmalardan sonra Gölbaşı’nın öz geçmişi okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin yapılmasının ardından dua edildi. Törende Gölbaşı’nın eşi, çocukları ve yakınları, görev arkadaşları ve öğrencilerinin göz yaşların hakim olamadığı görüldü Gölbaşı’nın cenazesi Alibaba Cem Evi’nde düzenlenen törenin ardından Kangal ilçesi Irmaç köyünde toprağa verilecek.