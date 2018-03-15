Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Antalya’da toprağa verildi

İzmir’in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve 24 gün sonra hayatını kaybeden Manavgatlı Uzman Çavuş Cemal Bülbül, Manavgat Bayır Mezarlığında toprağa verildi.
İzmir’in Menemen ilçesinde 18 Şubat’ta geçirdiği kalp krizinin ardından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Manavgatlı Uzman Çavuş Cemal Bülbül (41) hayatını kaybetti. Bülbül’ün cenazesi İzmir’de yapılan askeri törenin ardından Manavgat’a getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bülbül için öğle namazına müteakip Külliye Camisinde askeri cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Atilla’nın kıldırdığı cenaze törenine, Bülbül’ün yakınlarının yanı sıra Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, STK Temsilcileri, askeri personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Külliye Camiindeki Cenaze törenin ardından Topçu Uzman Çavuş Cemal Bülbül’ün cenazesi, Bayır Mezarlığında defnedildi.
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