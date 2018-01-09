HABER

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 22 dakika önce

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı özel hastanede duydukları karşısında şoke oldu. Kalp röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğu tespit edildi. Şimdi, kalbindeki iğneyi alabilecek doktor arıyor.

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

İstanbul'da yaşayan Hüsniye Avcı, rahatsızlanınca 2017'nin Kasım ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda bir iğne olduğu saptandı.

'HAYATINDA BİR KEZ AMELİYAT OLDU'

Eşinin hayatında safrakesesi dışında ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 yılında Balıkesir Tıp Fakültesi'nde safrakesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bunun iğne olduğu söylendi" dedi.

'DÜNYADA DÖRDÜNCÜ, TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ'

O iğnenin kalbin içinde olduğunun ameliyatta tespit edildiğini, riskli olduğu için alınmadığını belirten Cemil Avcı şunları söyledi: "Başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye'de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit etti. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz."

'İKİ YOLLA GİTMİŞ OLABİLİR'

Balıkesir Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orçun Gürbüz de raporunu incelediği hastayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Hastanın tomografisini göremedim sadece raporunu gördüm. Raporda da maalesef iğne ile alakalı bir şey yazılmamış. Ama anjiyosunda hareket eden metal bir cisim var 3-4 santim uzunluğunda. Bu iki yolla gitmiş olabilir. Eğer tomografiyi görseydim kesin bir şey söyleyebilirdim. Eğer kalbin içindeyse, bu damar yoluyla ilerlemiş olabilir. Herhangi bir kateter takılırken veya bir enjeksiyon yapılırken iğne kırılıp gitmiş olabilir. Veyahut kalbin zarında, etrafında ise o durumda da herhangi bir işlemde iğne batması sonucu dolaşarak gitmiş olabilir." (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kalp krizi istanbul Hüsniye Avcı

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.