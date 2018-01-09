Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

İstanbul'da yaşayan Hüsniye Avcı, rahatsızlanınca 2017'nin Kasım ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda bir iğne olduğu saptandı.

'HAYATINDA BİR KEZ AMELİYAT OLDU'

Eşinin hayatında safrakesesi dışında ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 yılında Balıkesir Tıp Fakültesi'nde safrakesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bunun iğne olduğu söylendi" dedi.

'DÜNYADA DÖRDÜNCÜ, TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ'

O iğnenin kalbin içinde olduğunun ameliyatta tespit edildiğini, riskli olduğu için alınmadığını belirten Cemil Avcı şunları söyledi: "Başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye'de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit etti. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz."