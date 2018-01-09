Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

İstanbul'da yaşayan Hüsniye Avcı, rahatsızlanınca 2017'nin Kasım ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda bir iğne olduğu saptandı.
'HAYATINDA BİR KEZ AMELİYAT OLDU'
Eşinin hayatında safrakesesi dışında ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 yılında Balıkesir Tıp Fakültesi'nde safrakesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bunun iğne olduğu söylendi" dedi.
'DÜNYADA DÖRDÜNCÜ, TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ'
O iğnenin kalbin içinde olduğunun ameliyatta tespit edildiğini, riskli olduğu için alınmadığını belirten Cemil Avcı şunları söyledi: "Başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye'de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit etti. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz."
'İKİ YOLLA GİTMİŞ OLABİLİR'
Balıkesir Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orçun Gürbüz de raporunu incelediği hastayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Hastanın tomografisini göremedim sadece raporunu gördüm. Raporda da maalesef iğne ile alakalı bir şey yazılmamış. Ama anjiyosunda hareket eden metal bir cisim var 3-4 santim uzunluğunda. Bu iki yolla gitmiş olabilir. Eğer tomografiyi görseydim kesin bir şey söyleyebilirdim. Eğer kalbin içindeyse, bu damar yoluyla ilerlemiş olabilir. Herhangi bir kateter takılırken veya bir enjeksiyon yapılırken iğne kırılıp gitmiş olabilir. Veyahut kalbin zarında, etrafında ise o durumda da herhangi bir işlemde iğne batması sonucu dolaşarak gitmiş olabilir." (İHA)
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