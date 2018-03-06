Kalp krizi sonucu ölen CHP belde başkanı toprağa verildi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren CHP Perşembe Belde Başkanı İsmail Hakkı Durdu (38), toprağa verildi.

Perşembe Belde Belediye Başkanı İsmail İnam'ın damadı olan CHP Perşembe Belde Başkanı İsmail Hakkı Durdu, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Bület Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. İsmail Hakkı Durdu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

İsmail Hakkı Durdu için Perşembe Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Zonguldak milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş, CHP Zonguldak İl Başkanı Umut Başoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, siyasi parti temsilcileri ve Durdu'nun yakınları katıldı. İsmail Hakkı Durdu, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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