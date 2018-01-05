HABER

Kalp krizinden ölen uzman çavuşun baba evinde yas

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

ŞIRNAK'ta geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın acı haberi, memleketi Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Şırnak'ta evli ve 1 çocuk babası uzman çavuş Ferdi Taşçı, bugün öğle saatlerinde görev yaptığı birliğinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Taşçı'nın ölüm haberi, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak'taki baba evine ulaştı. Acı haberi Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu'ndan alan baba Rifat ve anne Zübeyde Taşçı ile eşi Serpil Taşçı gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın cenazesinin, Pazar günü Halil Ağa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.