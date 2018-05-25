Kalp nakli bekleyen Melek, yaşamını yitirdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 8 ay önce grip olan ve gittiği doktorda kalp yetmezliği teşhisi konularak Ankara’daki hastanelere sevk edilen ve nakil bekleyen Melek Aleyna Memişoğlu (9), hayatını kaybetti.
Samsun’da 8 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konulup Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen ve kalp nakli bekleyen Melek Aleyna Memişoğlu, 3 gün önce girdiği yoğun bakımdan çıkamayarak hayatını kaybetti. Ankara’dan cenazesi alınan Melek’in naaşı dün gece memleketi Samsun’un 19 Mayıs ilçesine getirildi. Melek Aleyna Memişoğlu’nun cenazesi bugün 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Yalı Camii'nde cuma namazına sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi. Minik Melek’in cenazesinde babası Şenol Memişoğlu, annesi Tülay Memişoğlu ve 12 yaşındaki ablası İrem Memişoğlu ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye katılanlar da gözyaşlarına hakim olamadı.
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