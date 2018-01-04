Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, kalp sağlığını korumak için, çeşitlilik açısından zengin ancak miktar olarak fakir beslenme önerisinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için sağlıklı ve doğru beslenmenin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de ölümlerin çoğunluğunun kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığına, ülkede yaklaşık 3,5 milyon koroner kalp hastası bulunduğuna işaret eden Şahin, Türk halkının sağlığını tehdit eden en yaygın hastalıkların başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini vurguladı.

Kişinin kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini alacağı önlemlerle düşürebileceğini söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Hareketsiz yaşam, kötü beslenme alışkanlıkları, sigara, yüksek tansiyon gibi kendi elimizde olan, değiştirilebilir risk etkenlerinin yanında bir de genetik miras olarak devraldığımız hastalığa yatkınlık durumları var. Ama en çok kalp hastalığına götüren süreç kendi elimizde olan ve düzeltmediğimiz risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin normal sonucu olarak kalp damar hastalıkları er ya da geç ortaya çıkıyor. Bu risk faktörlerini ortadan kaldırmanın en etkin yollarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmedir.''