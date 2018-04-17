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Kalp sağlığı için gençler kortta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

’Kalp Sağlığı İçin Gençler Kortta’ tenis projesi 20 Şubat 2018-11 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki tenis kortlarında gerçekleştirildi.

’Kalp Sağlığı İçin Gençler Kortta’ tenis projesi 20 Şubat 2018-11 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesindeki tenis kortlarında gerçekleştirildi. Proje ödül töreni 12 Nisan 2018’de Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda yapıldı.

Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Araştırma Merkezi (HİPAM) tarafından yürütülen Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi’ne destek vermek amacı ile Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü (GİSK), HİPAM ve Türk Kalp Vakfı desteği ile hazırlanan “Kalp Sağlığı İçin Gençler Kortta” tenis projesi tamamlandı. GİSK tarafından ’Kalp sağlığı için Gençler Kortta’ tenis projesindeki tenis dersleri GİSK Başkanı Milli Tenisçi Erem Akyurt tarafından verildi. Temel tenis egzersizleri, forehand, backhand vuruşları, raketle topu sürüme ve top-raket hareketleri servis atma-karşılama teknikleri, çeviklik çalışmaları ve maç antrenmanları üzerinde pratik ve uygulamalı eğitimlerin devamında turnuva yapıldı. Turnuvada dereceye giren oyuncular, ödüllerini ve kupalarını, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİPAM) Yönetim Kurulu Üyesi ve M.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel’in elinden aldılar.

GİSK Kulüp Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt, proje hakkında, "Üniversite öğrencilerimizi tehdit eden kalp sağlığına dikkat çekmek, daha çok spor yapmak isteyen ve tenis sporu ile tanışmak isteyen 23 üniversiteli gencimize bu projede fırsat verdik ve proje yararlanıcısı olarak seçtik. Projemiz Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun resmi sportif faaliyeti olarak belirlenmiş olup; bu etkinliğimiz UNESCO Türkiye Milli Komisyonununca kayıt altına alınmıştır. Proje faaliyetlerimizin yürütülmesinde Rotary gibi sivil toplum kuruluşlarından da tam destek alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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