Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcak uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Eğitim ve Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, kalp ve hipertansiyon hastalığı olanları, sıcak havalar konusunda uyardı.

Saper, yaptığı yazılı açıklamada, sıcak havaların herkesi etkilediğini, ancak özellikle nemin artmasıyla hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlar için tehlikenin daha büyük olduğunu kaydetti.

Güneş ışınlarının dik olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkan hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların mutlaka koruyucu bir şapka ve güneş gözlüğü ile cilt rengine uygun güneş kremi kullanmasının, açık renkli, pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetler giymesinin uygun olduğunu belirten Saper, şu uyarılarda bulundu:

"Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanların, öncelikle hekim tarafından tam tersi öneri olmadığı sürece, bol su tüketmesi hem vücut ısısının normal aralıkta tutulması hem de yüksek sıcaklıkta meydana gelebilecek güneş çarpması gibi rahatsızlıkları önlemede faydalı olacaktır.

70-80 kilogram ağırlığında bir insanın günlük ortalama su ihtiyacı 2,5-3 litredir, dolayısıyla daha kilolu olanların su ihtiyacı daha fazla olabileceğinden öncelikle bir hekime danışarak daha fazla su tüketmesi uygun olacaktır.

Çay, kahve, alkol, gazlı içecekler vücut ısısını artırarak terlemeye ve su kaybına neden olabileceği için yerine su, ayran, meyve suyu gibi içecekler tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır."