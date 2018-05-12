"Kalp yetersizliği kronik ve ilerleyicidir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, kalp yetersizliğinin genellikle kronik ve ilerleyici olduğunu, tüm dünyada yaşam beklentisinde uzama ve yaşam şekli değişikliği ile sıklığının arttığını bildirdi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji öğretim görevlisi de olan Prof. Dr. Kaymaz, 7-13 Mayıs'taki Kalp Yetersizliği Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, genellikle kronik ve ilerleyici olan bu hastalığın beş yıllık yaşam beklentisinin bazı evrelerde yüzde 50'ye kadar düştüğünü belirtti.

Kalp yetersizliği hastalarında zatürre riskinin arttığı konusunda uyarılarda bulunan Kaymaz, "Kalp yetersizliği önemli bir halk sağlığı problemidir. Kalp yetersizliği tanım olarak kompleks bir durum olup, kalp kasının kasılmasında veya gevşeme işlevinin yetersiz olması ile oluşan klinik bir sendromdur. Kalp yetersizliği genellikle kronik ve ilerleyicidir. Tüm dünyada yaşam beklentisinde uzama ve yaşam şekli değişikliği ile sıklığı artmaktadır." görüşünü paylaştı.